Guida ubriaco per 10 km contromano in autostrada, patente ritirata e multa da 8mila euro

Ubriaco, un uomo ha percorso oltre dieci chilometri contromano alla guida della sua auto lungo l’autostrada A23, tra Udine Nord e Udine Sud, prima di essere fermata dalla Polstrada che ha così evitato possibili tragedie. Il fatto è avvenuto domenica mattina alle 6.20 quando al Centro Operativo della Polizia Stradale di Udine, che coordina i servizi sulle grandi arterie autostradali del Friuli Venezia Giulia, è giunta la prima segnalazione dai sensori di sicurezza ubicati lungo la rete e dalle telefonate degli utenti in transito.

Il filmato

Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’accaduto: nel filmato, raccontano, i lunghi minuti di terrore percorsi sulla corsia di sorpasso sfiorando alcuni veicoli, fino a quando l’intervento della pattuglia della Polizia Stradale di Amaro, in modalità “Safety Car”, nel territorio di Treppo Grande, ha fermato in sicurezza la corsa della Smart di colore grigio nei pressi dell’area di parcheggio “Cormor Ovest”.

Il ritiro della patente

Al momento del controllo, il conducente, un cittadino italiano di 32 anni in stato confusionale, è risultato positivo alla prova etilometrica che ha fatto registrare valori di oltre 4 volte il limite consentito. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente, la sanzione amministrativa fino a 8.186 euro per aver proceduto contromano, il fermo dell’auto per tre mesi e la segnalazione alla Procura della Repubblica di Udine per la guida in stato di ebbrezza.