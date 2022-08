Sparatoria all’ora dell’aperitivo a Guidonia, alle porte di Roma: due persone hanno aperto il fuoco contro quattro ragazzi seduti al tavolino del bar Green in via delle Genziane, in mezzo a decine di avventori.

L’agguato è avvenuto nella serata di martedì 30 agosto poco dopo le 19. Due persone sono scese da due macchine e uno di loro, armato di pistola e col volto coperto da una mascherina bianca, ha sparato contro una comitiva di ragazzi seduti nel dehor del bar.

Per fortuna ha mancato il bersaglio e nessuno è rimasto ferito. Due dei giovani al tavolo sono fuggiti, gli altri due sono invece rimasti sul posto.

Sparatoria all’aperitivo, le indagini

Oltre ai carabinieri di Guidonia e di Tivoli, sul posto sono intervenuti i colleghi del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi scientifici.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltati diversi testimoni. Ancora non è chiaro il movente dell’agguato.

In corso l’identificazione degli altri 2 giovani bersaglio della sparatoria che saranno sentiti non appena individuati.