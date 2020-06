BRESCIA – Un trattore lo ha travolto mentre faceva manovra. Sono gravi le condizioni di un bimbo di appena 6 anni trasportato in eliambulanza all’ospedale di Brescia.

Il dramma si è consumato oggi, 15 giugno, intorno a mezzogiorno, all’interno di una cascina privata a Gussago, in provincia di Brescia.

Alla guida del mezzo agricolo c’era il papà del bimbo che, per ragioni ancora non note, non ha visto il piccolo mentre effettuava la manovra.

Sotto choc le persone, tra cui i parenti del piccolo, presenti nella cascina al momento dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale e vigili del fuoco di Brescia, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.

Spetterà ora agli agenti ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Si ipotizza che all’origine dell’incidente possa esserci stata un’imprudenza del piccolo o una disattenzione del genitore.

Solo ieri, sempre in provincia di Brescia, un bambino di otto anni è rimasto ferito in uno scontro frontale tra due auto.

Nello schianto, avvenuto a Desenzano del Garda, la mamma 43enne del bambino è morta sul colpo. (Fonte: Ansa).