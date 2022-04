Un uomo, marocchino di 50 anni, è ricercato dalle autorità italiane e internazionali per aver sottratto i figli minori di sette e dodici anni alla ex moglie e madre dei bambini.

Nei suoi confronti era scattato un divieto di avvicinamento alla ex e ai figli. La donna e i bambini vivono a Gussago in provincia di Brescia e – secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia – da sabato i due minori sono scomparsi così come i loro passaporti. I

Marocchino di 50 anni scappa con i suoi due figli

Il padre già nel 2019 li aveva portati via per due anni fino a quando l’uomo era stato ritrovato dall’Interpol in Francia. “Ero terrorizzata che potesse prenderli come era già accaduto. E lo ha fatto. Si avvicinava alla bambina, la aspettava fuori da scuola. Non so cosa stia pensando di fare, non so dove sia e nemmeno che cosa abbia detto ai figli. Sono preoccupatissima” ha detto all’Ansa la madre dei due bambini che ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Attivate le ricerche sul territorio nazionale e all’estero

L’Arma ha immediatamente attivato le ricerche sul territorio nazionale e all’estero dato che il telefono dell’uomo risulterebbe essere fuori dall’Italia.