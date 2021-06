Hackerati i dati di 7,4 milioni di italiani vaccinati e messi in vendita sul Deep Web. Ma forse è una truffa (Foto Ansa)

Hackerati i dati di 7,4 milioni di italiani vaccinati e messi in vendita sul Deep Web. A denunciarlo è l’account Twitter @darktracer_int che ha scovato l’annuncio di un anonimo hacker su un forum che annunciava appunto la vendita di un archivio contenente le informazioni di ben 7.395.688 italiani.

Dati italiani vaccinati hackerati, lo strano annuncio su un Forum

L’hacker afferma di aver sfruttato “una falla nel sistema” e di averli raccolti nell’ultimo mese. A riprova del suo “bottino” ha pubblicato già i dati di alcune centinaia di persone. Ci sono nomi, cognomi, indirizzi email e codice fiscale delle vittime. Tutte informazioni messe in vendita al miglior offerente.

Il venditore ha inoltre precisato che venderà l’intero archivio solo due volte: “Se non rispondo, ho già a che fare con qualcun altro”.

I dati hackerati sono di psicologi del Centro Sud

Stando ad alcune ricostruzioni, i dati rubati apparterrebbero in gran parte a professionisti iscritti all’Ordine nazionale degli psicologi provenienti da tutta Italia.

Molti di questi sarebbero della Campania o in generale di persone quasi esclusivamente appartenenti ad Asl del Centro-Sud. L’elenco completo è inaccessibile se non a pagamento.

Dati italiani vaccinati hackerati, è una truffa?

Secondo alcuni osservatori però si tratterebbe di una truffa. Il noto debunker David Puente spiega infatti che il tentativo di vendita non è avvenuto sul Dark Web in senso stretto ma su un normalissimo forum, accessibile a tutti e da qualsiasi device.

Inoltre il database che l’anonimo starebbe cercando di mettere in vendita conterrebbe informazioni già pubbliche. Gli stessi dati, mostrati nel campione per attirare gli acquirenti, si possono trovare sui vari siti istituzionali e privati come ad esempio sul sito Aipa.info, sezione Campania.