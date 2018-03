VENEZIA – Torna da scuola, ha un malore e muore. Così è morto Hamza Briniss, 16enne calciatore del Saonara Villatora. E’ successo nel pomeriggio di ieri, martedì 6 marzo. Il ragazzo soffriva di asma. Tornato a casa, Hamza era andato in camera.

I suoi genitori, di origine magrebina ma da anni residenti in Italia, lo hanno trovato privo di sensi riverso sul pavimento della camera da letto del loro appartamento in via Piemonte, dove si era diretto per riposare un po’ prima di cominciare a fare i compiti. Subito sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per rianimarlo ma ogni tentativo si è rivelato inutile.