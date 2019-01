ROMA – E’ morto Hannes Breitenberger. Diciotto anni, Breitenberger era uno delle principali giovani promesse dello sport del biathlon (sport invernale in cui si unisce il tiro a segno con la carabina con lo sci di fondo) in Alto Adige.

Il 18enne era studente presso la scuola superiore in Val Gardena e le cause del decesso non sono state ancora rese note.

In un primo momento il suo nome era stato diffuso facendo riferimento a un incidente avvenuto su un fuoripista a Courmayeur che ha coinvolto un 25enne italiano, ma le due vicende non sono correlate.