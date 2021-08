Hina è nata a Sulmona: il padre fucilato in Afghanistan, la madre rifugiata a Roccaraso (Foto Ansa)

Hina è nata a Sulmona: suo padre è stato fucilato in Afghanistan, sua madre è rifugiata in Italia. Mamma e figlia si trovano nella base militare di Roccaraso, sempre in provincia de L’Aquila.

Hina è nata a Sulmona: sua madre è rifugiata a Roccaraso

Si chiama Hina e pesa tre chilogrammi la bimba afghana che è stata data alla luce nel punto nascita dell’ospedale di Sulmona. La donna afghana che ha partorito nel capoluogo peligno è ospite da qualche giorno nella base militare di Roccaraso. Ha 32 anni ed è stata accompagnata questa mattina in ospedale dall’ambulanza del 118.

“E’ stato un parto non facile soprattutto perché dovevamo coordinarci con il mediatore culturale. Ma alla fine ci siamo tutti commossi”, raccontano medici e infermieri del punto nascita peligno.

Il padre di Hina è stato fucilato in Afghanistan

La storia della 32enne è drammatica perché, da quanto si é appreso, il marito della donna sarebbe stato fucilato prima della fuga da Kabul.