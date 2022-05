Huggy Wuggy, l’allarme per il pupazzo horror: “Pericoloso per i bambini sotto i 13 anni”

Ma davvero il pupazzo Huggy Wuggy, ispirato al video game Poppy Playtime, è pericoloso per i bambini? Per molti sì. L’allarme, partito dalle mamme inglesi, in questi giorni si è diffuso a macchia d’olio nel mondo fino a lambire i confini italiani.

Le parole del direttore della polizia postale italiana Ivano Gabrielli

“Non ci sono esigenze preventive di tipo criminale ma studiando i video e le attività in rete abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso per i bambini al di sotto dei tredici anni”. E poi specifica: “Diversi specialisti clinici e la stessa polizia britannica hanno evidenziato la necessità di fare questa opera di sensibilizzazione e la Polizia Postale ha dato il suo contributo”.

Secondo gli esperti, citati da più parti in questi giorni, il pupazzo potrebbe rovinare il sonno dei bambini.

Il pupazzo, infatti, derivato da un videogame sviluppato per chi ha 13 anni o più spesso viene usato in video montati anche per i più piccoli.

“Sottolineare la pericolosità per i più piccoli di Huggy Wuggy – dice Gabrielli – è anche l’occasione per sensibilizzare i genitori sui contenuti che in generale i loro figli guardano in Rete: bisogna navigare con loro, educarli a una navigazione consapevole e fornirgli gli strumenti giusti per orientarsi e capire quel mondo”.