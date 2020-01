REGGIO EMILIA – Un autobus è finito fuori strada in provincia di Reggio Emilia, nella frazione Iano di Scandiano, dopo che un uno dei passeggeri, ubriaco, ha iniziato a infastidire pesantemente gli altri a bordo compreso il conducente, che ha così perso il controllo del mezzo.

E’ accaduto intorno alle 19:15 di martedì 21 gennaio. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le dodici persone a bordo: solo due bambini, spaventati, sono stati portati in ambulanza in ospedale, a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il pullman di linea Seta andava da Scandiano a Castelnovo Monti. Il passeggero che ha provocato l’incidente è fuggito: potrebbe dover rispondere di interruzione di pubblico servizio. (Fonte: Ansa)