Piazza Armerina (Enna), con l’auto fuori strada e poi giù in un burrone: morti due ventenni di Mirabella Imbaccari (foto d’archivio Ansa)

Con l’auto già in un burrone. Due ventenni sono morti nella notte tra domenica e lunedì 13 luglio a seguito di un incidente stradale avvenuto a Piazza Armerina, in provincia di Enna.

I due ventenni erano di Mirabella Imbaccari. L’incidente è avvenuto sulla Sp37 nei pressi di un agriturismo in contrada Gallinica.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, l’auto – sulla quale viaggiavano 5 giovani – è uscita fuori strada e finita in un burrone.

Piazza Armerina (Enna), l’incidente sulla Sp37: la prima ricostruzione

L’alta velocità potrebbe essere tra le cause dell’incidente. Due le vittime, Gli altri tre ragazzi sono ricoverati nell’ospedale di Enna. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 di Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Cono, Grammichele, Piazza Armerina e Enna.