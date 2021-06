Due italiani, di 28 e 35 anni, feriti durante una sparatoria ad Ibiza. L’assalto è avvenuto durante una festa nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno.

Uno dei due italiani, 28 anni, è in gravi condizioni con ferite alla testa e ad una gamba mentre l’altro ha riportato ferite lievi.

Sparatoria a Ibiza: le ultime notizie

I fatti sono avvenuti nella località di Ca-Na Palava (Santa Eulalia). Secondo informazioni fornite dalla Guardia Civil spagnola, che indaga sul caso, alcune persone armate sono arrivate a bordo di un’auto nei pressi di una villa privata, dove era in corso una festa cui partecipavano anche i due italiani, ed hanno aperto il fuoco.

Hanno sparato dal finestrino dell’auto e poi sono ripartiti, dandosi alla fuga.

Il 28enne italiano ha subito un’operazione al cranio per l’estrazione di un proiettile e si trova in terapia intensiva in condizioni molto gravi.

I servizi di emergenza sono intervenuti dopo essere stati contattati alle 2,45 del mattino.