Drammatico incidente nella notte sulla A21 in provincia di Brescia. Il bilancio è di due morti schiacciati dalle lamiere dell’auto ribaltata e tre feriti.

Incidente su A21, a perdere la vita un uomo e una donna

Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite.

Tutti viaggiavano sulla stessa auto in direzione di Brescia, quando nei pressi di San Gervasio, al chilometro 214, la vettura ha sbandato andando a sbattere contro il guard rail centrale prima di finire sulla carreggiata opposta.

Sul posto cinque ambulanze con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la Polstrada.

L’incidente è avvenuto verso le 23 nei pressi di una curva.

L’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata oltre il guard rail centrale finendo la sua corsa nella corsia opposta nei pressi del palo che sostiene il cartellone luminoso.

Tra i feriti, una 18enne è stata trasferita in volo, in codice rosso, agli Spedali Civili di Brescia. Una 32enne in ambulanza in codice giallo all’ospedale Poliambulanza.

A perdere la vita sono stati un uomo e una donna (fonte: Agi, Prima Brescia).