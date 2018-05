TORINO – Aveva chiamato l’idraulico per un guasto allo scarico ma quando quello si è rifiutato di farle la fattura lei lo ha chiuso a chiave in bagno. Così una pensionata di 75 anni, residente a Chieri (Torino) si è beccata una denuncia per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

A dare l’allarme giovedì sera, è stata la sorella della donna che, rientrando a casa, ha immediatamente avvertito i carabinieri: “Mia sorella ha sequestrato l’idraulico – ha detto al telefono col 112 – e non lo farà uscire fino all’arrivo dei carabinieri”.

L’artigiano è stato poi liberato dai militari mentre l’anziana, ancora recalcitrante, ha spiegato: “Non ha fatto bene il lavoro e non mi ha fatto la ricevuta”.Era convinta di poterlo denunciare ma invece nei guai ci è finita lei con una denuncia per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.