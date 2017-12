ROMA – Norbert Feher, alias Igor il Russo, il killer di Budrio è stato arrestato in Spagna, a Albalate del Arzobispo, dopo una sparatoria con la Guardia Civil. Secondo quanto riferisce El Pais, il latitante avrebbe aperto il fuoco, uccidendo tre persone, due poliziotti e un passante.

Al momento della cattura, Igor il russo era “vestito in uniforme e pesantemente armato” con le armi rubate agli agenti della Guardia Civil. A riportarlo è El Mundo. Inoltre il killer “sapeva dove sparare perché ha ferito mortalmente le due guardie nonostante indossassero giubbotti antiproiettile. Gli agenti non hanno avuto il tempo di sparare”.

Il latitante aveva già ferito altre due persone il 5 dicembre scorso ad Albalate del Arzobispo, vicino a Teruel, nella comunità autonoma di Aragona. Da allora, spiega El Mundo, la sorveglianza nella zona si era intensificata. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano spagnolo, quel giorno un uomo di 72 anni aveva tentato di entrare nella sua casa di campagna, accompagnato da un fabbro, per cambiare la serratura che da alcuni giorni risultava bloccata. I due erano quindi stati sorpresi da un uomo, probabilmente Igor, che gli ha sparato a bruciapelo, ferendo il fabbro a un braccio e il proprietario della casa nel fianco.

Minniti: “Da Ros segnalazione nascondiglio”

“Come potete capire è stata una situazione piuttosto drammatica l’arresto è avvenuto a circa 200 chilometri da Saragozza, il tutto è frutto di un’attività investigativa che è partita dall’attività di indagine dell’Arma dei carabinieri. Di recente in Spagna c’era stato un reparto del Ros che aveva segnalato alla Guardia civil il possibile luogo dove si poteva nascondeva Robert Feher, a testimonianza di un’attività investigativa mai cessata. Abbiamo sempre detto dal momento in cui la vicenda è diventata drammaticamente presente nel nostro Paese che noi non avremmo mai mollato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Marco Minniti.

Minniti, dopo aver espresso la gratitudine all’Arma dei carabinieri “dell’intero Paese”, ha ricordato che il tutto “è stato coordinato dalla procura di Bologna: “Ho appena sentito il procuratore Giuseppe Amato – ha detto – che ho sinceramente ringraziato per il lavoro investigativo fatto. C’è stata una sintonia d’indagine tra la Procura di Bologna e l’attività dei carabinieri che considero particolarmente importante”.

“Il pensiero va – ha sottolineato Minniti – alle persone che sono morte a Budrio e a Portomaggiore, ai loro familiari”. Per rispondere alle polemiche seguite ai giorni delle scorribande di Igor, il ministro ha ricordato come possa sembrare alle volte che in “in questo Paese abbiamo un’attività di investigazione e repressione alle volte lente, ma tuttavia arrivano”. Infine, Minniti ha valutato come l’epilogo testimoni la pericolosità del soggetto con una conclusione cruenta dell’attività di indagine: “In questo momento Italia e Spagna si sentono vicinissime”.

Igor il Russo è accusato di due omicidi

Il killer è accusato dell’omicidio del barista Davide Fabbri a Budrio e quello della guardia provinciale volontaria Valerio Verri a Portomaggiore, commessi il 1° e l’8 aprile, a distanza di una settimana l’uno dall’altro. Da allora, aveva fatto perdere le proprie tracce.

La caccia all’uomo è iniziata subito dopo l’omicidio di Portomaggiore: centinaia di uomni delle forze dell’ordine in campo, cani per fiutare le tracce, droni: un imponente spiegamento di uomini e mezzi.