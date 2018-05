MADRID – Ha passato 138 giorni in isolamento, ma ora il killer Norbert Feher, conosciuto come Igor il russo, è uscito dalla cella nel carcere in Spagna. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Feher è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Zuera ed è accusato di 5 omicidi, tra cui quello del barista Davide Fabbri e della guardia ecologica Valerio Verri in Italia.

Il sito del Resto del Carlino scrive che le guardie carcerarie spagnole descrivono Igor il russo come “apatico e spento” da quando è stato catturato lo scorso dicembre: