BOLOGNA – Cinque persone sono indagate per aver aiutato Igor il Russo, il killer di Budrio, a nascondersi.

Prosegue la caccia all’uomo responsabile di due omicidi, ma ora le indagini si concentrano anche su chi potrebbe averlo aiutato a nascondersi. Per ora non si conosce l’identità degli indagati. Si sa solo che si tratta di piccoli criminali italiani e stranieri dediti a furti, ricettazione e spaccio di basso livello, gravitanti attorno ai vari campi nomadi (di etnia Sinti e slava) disseminati nel Ferrarese. Tutti collegati chi un un modo e chi in un altro con Igor il Russo.

La caccia a Igor il Russo. Solo ieri un falso allarme a Rimini sul treno Frecciabianca 8809, proveniente da Bologna alle 13.34. Immediato il blitz coordinato tra Polizia di Stato e Carabinieri di Rimini. Una sessantina gli uomini delle Forze dell’ordine, tra agenti e militari, che hanno messo in sicurezza l’area della stazione riminese e il treno in arrivo. I controlli hanno poi evidenziato che la persona sospettata era un cittadino italiano, originario del Napoletano.