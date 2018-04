ROMA – La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per Norbert Feher alias Igor il russo.

Il killer, in realtà di nazionalità serba, è accusato degli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri, tra le province di Bologna e Ferrara, aprile 2017. È in carcere in Spagna, a Saragozza, dove risponde di altri tre assassinii, commessi prima dell’arresto, a dicembre.

Igor il Russo, dall’arrivo e gli omicidi in Italia all’arresto in Spagna

Norbert Feher arriva in Italia nel 2005, dopo essere evaso dal carcere insieme all’amico Ivan. In Serbia Feher è ricercato per rapina e violenza sessuale su minore. Meglio cambiare aria. Qui, i due ‘soci’ iniziano a fare quello che riesce loro meglio: rubare. Norbert diventa Igor.

Quel nome è il granello di sabbia che, in più di un’occasione, inceppa gli ingranaggi della giustizia italiana. Il serbo compare in Polesine dove, nel 2007, commette alcuni raid con arco e frecce. Poi si sposta verso sud, nell’Argentano. Con un casco da moto in testa, accette e coltelli mette a segno una serie di piccole rapine.

Tra un colpo e l’altro dorme nei casolari e campa di espedienti. Nel novembre del 2010, Igor il russo scivola su una buccia di banana. I carabinieri della compagnia di Portomaggiore lo trovano mentre dorme in un casale e lo arrestano.

Igor rimane in cella fino al gennaio del 2015, quando esce prima del tempo per buona condotta. Uscito di carcere riallaccia i contatti con Pajdek e mette su la banda. Igor e Ivan assoldano un giovane slovacco, Patrick Ruszo, e iniziano. Il 26 luglio sono a Villanova di Denore. Sorprendono il 45enne Alessandro Colombani mentre sta mettendo l’auto in garage. Lo legano, lo riempiono di botte e lo derubano. Il 30 luglio si spostano a Mesola.

Legano Emma Santi, 93 anni, le rubano una collana e qualche anello e poi la lasciano sul letto. La troverà il figlio due giorni dopo. Il 5 agosto la banda spunta a Coronella. Sequestra per quattro ore Giulio Bertelli, anziano e infermo, e la figlia Cristina. Rubano vestiti, cibo e una Fiat Tipo. Poi succede qualcosa. Igor e Ivan litigano: il primo vuole tornare in patria ma senza l’amico. Così la banda si divide.

Tutti li cercano. Fiti viene catturato per primo: è il 22 settembre. Quattro giorni dopo tocca a Ruszo, pizzicato a Padova su un treno. Pajdek viene catturato il 5 ottobre. Si era nascosto a casa di amici, in un paese sperduto della Slovacchia. Igor invece scappa a Valencia dove staziona per un po’ prima di tornare in Italia.

Sul groppone ha un mandato di cattura per le rapine con Ruszo e Pajdek ma nessuno lo cerca con grande insistenza. Dal buio rispunta la notte del 30 marzo, a Consandolo, per rapinare una guardia giurata: gli spara con un fucile e scappa con la sua pistola e i caricatori. Questo è il momento del non ritorno per Feher. Due giorni dopo, l’1 aprile, in un tentativo di rapina, uccide Davide Fabbri nel bar di Riccardina di Budrio.

L’8 aprile Igor il Russo torna a colpire. Questa volta l’omicidio avviene a Portomaggiore, nelle campagne del Mezzano. A essere ucciso è Valerio Verri, guardia ecologica volontaria di 63 anni. Da quella notte Igor diventa invisibile.

Pochi giorni dopo l’omicidio Verri, si scopre che il vero nome di Igor Vaclavic è Norbert Feher. Il killer di Budrio e Portomaggiore, insomma, non è russo, non è un ex militare sovietico e non ha 41, ma è Serbo e ha 36 anni. I carabinieri di Ferrara e Bologna, e le forze speciali, tra cui i cacciatori di Calabria, i Parà, i cani molecolari, quindi, cercano per mesi Igor nelle campagne della Bassa bolognese e ferrarese, luoghi che il serbo conosce molto bene.

La latitanza del killer di Budrio e Portomaggiore dura 259 giorni, dal 1 aprile, giorno in cui ha ucciso il barista Davide Fabbri alla Riccardina di Budrio, al 15 dicembre quando viene arrestato in Spagna.

Il 15 dicembre Igor il Russo viene arrestato a Teruel, in Spagna dalla Guardia civil. Il killer di Budrio e Portomaggiore, però, prima di essere catturato ha allungato la sua scia di sangue anche nella penisola Iberica. La polizia spagnola, infatti, lo bracca dopo che il 5 dicembre un uomo aveva aggredito due persone in una casa colonica nella cittadina aragonese di Albalate del Arzobispo.

Le indagini, quindi, portano due agenti della Guardia civil, accompagnati da un terzo uomo, a perquisire un’abitazione a El Ventorrillo, sempre nella stessa zona. Lì i tre vengono sorpresi e uccisi e Igor, ruba loro le armi di ordinanza e si dà alla fuga a bordo di un grosso pick-up. Igor, però, rimane vittima di un incidente e viene raggiunto e arrestato dalla Guardia civil spagnola. Dopo otto mesi e mezzo l’incubo di Igor il Russo finisce.