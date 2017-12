ROMA – Igor il russo, il killer di Budrio, è stato arrestato in Spagna, dove ha ucciso due poliziotti della Guardia Civil e un passante. Ora resterà da capire come possa esserci finito in Spagna.

Nel frattempo, sui media, vengono riproposte le immagini di quello che sarebbe stato l’ultimo nascondiglio in Italia del killer: un vecchio cinema, abbandonato e dismesso da molti anni situato a Portonovo, frazione di Medicina, una località nel bolognese. Si trattava di una struttura perfetta per nascondersi e per ripararsi dalle intemperie, dove nessuno l’avrebbe mai cercato.