Il bambino di 5 anni sopravvissuto nella strage della funivia: i genitori e il fratellino di 2 anni sono morti

C’è un bambino di 5 anni sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone. E’ in ospedale in gravi condizioni ma è vivo. Vivo ma senza famiglia. Lo schianto si è portato via mamma, papà e il fratellino di due anni.

Lui è sopravvissuto, mentre un altro bambino, di 9 anni, non ce l’ha fatta. Due storie che si sono incrociate nei corridoi dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Le condizioni di quello di 9 anni erano apparse più gravi fin da subito.

Il bambino di 9 anni morto nello schianto della funivia Stresa-Mottarone

E’ rimasto un solo sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, un bambino di 5 anni, ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in prognosi riservata. Poco dopo di lui ne erano stato portato un altro, di 9 anni, che è spirato poche ore i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.

Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto della cabina al suolo e poi contro gli alberi. “Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili, ma purtroppo è morto”, hanno detto, commossi, Fabrizio Gennari, direttore di chirurgia pediatrica, e Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute.

Ospedale Regina Margherita di Torino: i due bambini portati dalla funivia

I due bambini erano arrivati nel primo pomeriggio all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Erano arrivati a bordo di due elicotteri del 118, decollati dalle basi di Borgosesia e Alessandria e atterrati nella pista dell’Oval del Lingotto di Torino. Da qui le ambulanze li hanno trasferiti al vicino Regina Margherita.

Da subito la situazione è apparsa molto grave. Il più piccolo dei feriti è arrivato cosciente, ma con traumi al cranio, al torace, all’addome e con fratture alle gambe. È stato sottoposto ad un’operazione per stabilizzare le fratture agli arti, un intervento durato diverse ore.

Il secondo bambino aveva un trauma cranico e toracico, che i medici hanno definito “molto preoccupante” e fratture agli arti. Le sue condizioni sono apparse subito le più critiche. E’ stato intubato ed è stato rianimato al Pronto Soccorso dopo oltre sei minuti di massaggio cardiaco. Poi è stato sottoposto ad una Tac per accertare eventuali danni cerebrali. Ma non ce l’ha fatta, “Solo il bambino più piccolo ha parlato e in italiano. Era logicamente spaventato”, dicono i sanitari. E’ stato sottoposto a interventi per la riduzione delle fratture, in serata i medici hanno parlato di “condizioni stabili”.

Il bambino di 5 anni sopravvissuto alla funivia: mamma, papà e fratellino sono morti

Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni unico sopravvissuto all’incidente della funivia del Mottarone. Al momento il piccolo è intubato e sedato. In ospedale, nella tarda serata di domenia, è arrivata la zia del bambino, sorella del padre che nell’incidente è morto con la moglie e con l’altro figlio di due anni. La famiglia, di origini israeliane, viveva in provincia di Pavia.