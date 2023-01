Il cadavere di un senzatetto trovato nella pineta di Castel Fusano (Ostia)

Il cadavere di un uomo, un clochard di 67 anni, è stato trovato oggi pomeriggio nella pineta di Castel Fusano ad Ostia, sul litorale romano. L’uomo, un cittadino straniero, aveva addosso una tessera della Caritas. Sul posto i carabinieri. Nessun segno di violenza sul cadavere e ciò non fa escludere chi indaga che la morte sia stata causata dall’ipotermia. Disposta l’autopsia che verrà effettuata al Policlinico di Tor Vergata.

E’ il terzo clochard morto in pochi giorni a Roma, probabilmente per il freddo

Un altro senza fissa dimora è stato trovato morto martedì sorso intorno alle 7 di mattina nella zona di piazza di Porta Maggiore nel centro della città. Un altro clochard di 41 anni è stato trovato morto lunedì scorso su una panchina di un parco in via Caterina Troiani, a Spinaceto. Sui corpi non sono stati riscontrati segni di violenza. Sui due episodi indaga la polizia.