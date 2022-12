Il camion con Mussolini gigante sulle portiere. Alla fine se ne sono accorti anche la ditta di trasporti e il fornitore cui era stato affidato l’incarico di procurare un tir. Scuse, tardive, annunci di provvedimenti etc… Peccato che quel tir nero, inquietante di suo, recasse giganti il volto di Mussolini e la scritta Il Duce.

Un camion con l’effige di Mussolini sulle portiere e la scritta “Duce” sul frontale che è apparso ieri mattina a Venezia. Stava su una chiatta da trasporto, davanti all’hotel Bauer.

Non un luogo qualsiasi, ricorda il Corriere della Sera. Da lì portarono via i corpi dei tredici martiri di Ca’ Giustinian, fucilati dai fascisti per rappresaglia nell’estate del 1944.

Il tir lo hanno notato in molti, veneziani e turisti, proprio per la sua posizione, davanti al celebre hotel e vicino alla Basilica della Salute. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti, perché ci potrebbero essere gli estremi per valutare una denuncia di apologia di fascismo.

Si dissocia dal fattaccio la ditta Arterìa, specializzata nel trasporto di mobili, divani, arredi preziosi, quadri. Idem per la direzione dell’hotel Bauer cui erano destinati gli arredi. Obiettivo Trasporti di Concordia Sagittaria, il sub-appaltatore, si scusa con Arterìa che gli ha rescisso il contratto e minaccia di portarlo in tribunale.