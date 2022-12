Il cuore si ferma per 45 minuti, ventenne in overdose salvata. Il suo cuore aveva smesso di battere per lunghissimi 45 minuti. I sanitari accorsi – la ragazza era finita in overdose – ce l’hanno messa tutta, le hanno provate tutte, non hanno mai mollato nemmeno quando sembrava tutto inutile.

Il cuore si ferma per 45 minuti, ventenne in overdose salvata

Nessuno ha pronunciata la ormai fatidica frase da film, “l’abbiamo persa”. Finché il cuore della ventenne di Trieste non ha ricominciato a battere. Ora, dopo qualche giorno di riposo, per lei quello è il momento in cui era “morta”. In cui non c’era più.

E sì che ha rischiato davvero di finire nel registro dei decessi per overdose di stupefacenti. Qualche tempo prima un’altra ragazza non aveva avuto la stessa fortuna.

Nel sangue della “rediviva” sono state trovate tracce di cocaina e metadone. Ma è sulla coca che si appunta l’attenzione degli investigatori. Circola una partita molto pericolosa, andare in arresto cardiaco è un attimo e non sempre c’è un angelo custode a portata di mano.

Il fatto che la ragazza si sia completamente ristabilita aumenta le possibilità di rintracciare il giro che ha messo in commercio quel tipo di cocaina.