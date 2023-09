“È giusto presentare il libro del generale Vannacci a scuola, in particolare in un liceo? Secondo me no e mi auguro che il Collettivo studentesco del Brunelleschi riesca a impedire quest’incontro che, a quanto pare, è stato deciso e programmato dal dirigente scolastico in solitudine”. Lo afferma il consigliere comunale di Afragola, Antonio Iazzetta (Gruppo misto), commentando, si legge in una nota, la decisione del dirigente scolastico del liceo scientifico Brunelleschi di Afragola di invitare il generale Vannacci a presentare il suo libro.

Vannacci e il libro a scuola

“Non credo sia giusto – sottolinea Iazzetta – portare un libro divisivo come quello del generale Vannacci in una scuola. Al di là della forma alquanto discutibile, il generale ha messo nero su bianco una serie di considerazioni in merito al ruolo delle donne, all’immigrazione e ai diritti civili che hanno messo in difficoltà anche parte del governo di destra”. “Mi auguro che l’amministrazione comunale non sostenga, in alcun modo, questa iniziativa, qualora fosse realmente realizzata”, ha aggiunto Iazzetta. Che si chiede: “Possibile che il dirigente scolastico non avesse altre urgenze a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico che organizzare la presentazione del libro del generale Vannacci? Era una cosa così urgente da proporla all’inizio dell’anno scolastico?”.