Il genio del giorno: andare a rubare nelle case e scappare in monopattino

Immaginatevi la scena, un ladro che va a rubare dentro qualche casa o appartamento in pieno centro e poi scappa con il monopattino. Saranno riuscite le nostre forze dell’ordine a stargli dietro? Sì, e infatti lo hanno arrestato. Se non è lui il genio del giorno. Ma in realtà non di un solo genio si tratta, perché a Milano a rubare e scappare in monopattino non era solo una persona. Sono stati arrestati in cinque dai poliziotti. Sono state analizzate le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza delle zone interessate, incrociando i dati di traffico telefonici. Si tratta di quattro persone di origine sudamericana e un italiano, tutti tra i 25 ed i 30 anni e con precedenti per reati contro il patrimonio. Il “modus operandi” era sempre uguale: uno di loro rimaneva in strada a fare da palo mentre gli altri entravano nei condomini, approfittando dell’uscita di un residente e forzavano porte o finestre. Mettevano a segno il colpo in brevissimo tempo e fuggivano con biciclette o monopattini elettrici. Il modo giusto per affrontare un eventuale inseguimento insomma.