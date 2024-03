Il genio del giorno: l’uomo che per 3 giorni sfreccia senza patente su un’auto con la targa falsa

Per la nostra rubrica “il genio del giorno” oggi vi proponiamo la storia di un uomo che correva da tre giorni all’impazzata nei paesi dell’Alto Varesotto. Cosa rende geniale questa storia? Semplice, l’uomo sfrecciava a bordo di un’auto sportiva con targhe rubate. Il conducente quindi è stato bloccato da diverse volanti della polizia. Un agente ha rischiato anche di essere investito quindi l’auto della Polizia locale è stata costretta a speronarlo, fortunatamente senza provocare danni. La persona è stata condotta in comando, dove, come se ancora non bastasse, è risultata senza patente e denunciata per altri quattro reati, tra cui porto abusivo di armi.