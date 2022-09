Il giallo di Siena: anziana strangolata in casa, nessun segno di effrazione. Conosceva il killer?

L’81enne, trovata morta martedì sera nella sua casa in largo Sassetta a Siena, zona benestante alle porte del centro storico della città toscana, è stata strangolata con un laccio o con una corda.

Il cadavere è stato rinvenuto sul letto della camera della donna. Da quanto appreso, sulla porta d’ ingresso dell’abitazione così come sulle finestre non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. La vittima conosceva il killer?

Le prime notizie

Tuttora in corso i rilievi della polizia scientifica nell’abitazione, che è stato posta sotto sequestro: i primi risultati degli accertamenti dovrebbero essere disponibili tra stasera e domani. La camera dell’anziana, così come altre stanze della casa ma non tutte, sono state trovate a soqquadro. Si sta cercando di capire se possano essere stati portati via oggetti di valore o denaro.

Al momento gli inquirenti stanno vagliando tutti i possibili moventi, dal litigio alla rapina. Da capire inoltre se ad agire sia stata una sola o più persone. Si cerca intanto di ricostruire chi frequentava la casa: da quanto emerso la donna avrebbe affittato più stanze. Sentite al momento circa dieci persone tra vicini, altri inquilini del palazzo e negozianti: dalle loro testimonianze emerge che l’anziana avrebbe condotto una vita riservata, con pochi contatti con chi abitava nel suo stesso stabile.