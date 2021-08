Il giornalista di Repubblica Francesco Giovannetti minacciato da un no Green pass: “Ti taglio la gola”

Non solo Antonella Alba, giornalista di Rainews24: anche Francesco Giovannetti, videogiornalista de la Repubblica, è stato aggredito da un manifestante no Green pass. E’ accaduto la mattina di oggi, lunedì 30 agosto, nel corso di un sit-in contro il Green pass organizzato davanti al ministero dell’Istruzione.

Lo rende noto il sito di Repubblica affermando che il cronista ha ricevuto anche minacce di morte: “Ti taglio la gola se non te ne vai”, gli hanno detto.

Giornalista di Repubblica Francesco Giovannetti minacciato da un no Green pass

“Mi ha colpito alla faccia con 4-5 cazzotti dopo avermi minacciato”, ha raccontato Francesco Giovannetti. “Non mi lasciava andare, ma per fortuna erano presenti agenti della polizia che sono intervenuti. Ero lì da cinque minuti, ho chiesto a un gruppetto di persone se avevano voglia di parlare – aggiunge il giornalista- di rispondere a delle domande. Mi hanno chiesto per chi scrivessi e hanno iniziato a criticare Repubblica, ma in maniera civile. Solo poi quest’uomo, non so chi fosse o che ruolo avesse, si è girato, ha mimato il gesto di sgozzarmi, ha detto “ti taglio la gola se non te ne vai” e quando gli ho chiesto se stesse minacciando mi ha aggredito e colpito”.

Gli altri manifestanti si sono dissociati dall’azione violenta e hanno chiesto scusa al giornalista.

Speranza: “Piena solidarietà ai giornalisti aggrediti”

Ai giornalisti aggrediti dai no Green pass è arrivata la solidarietà del ministro della Salute, Roberto Speranza: “Ancora una violenta e inaccettabile aggressione. Ai giornalisti coinvolti va la mia piena solidarietà. Dobbiamo dire basta a questi gravi episodi”, ha scritto Speranza su Facebook.

Il precedente di Antonella Alba

Anche la giornalista di Rainews24 Antonella Alba è stata aggredita dai no Green pass durante la manifestazione di Roma di domenica 29 agosto.

Alla manifestazione, scrive in una nota il Cdr di Rainews24, “erano presenti esponenti di Forza Nuova. “Giornalista terrorista!” hanno risposto alcuni dei manifestanti alla domanda sul perché stessero partecipando al corteo. Poi, nel tentativo di strapparle il telefonino, hanno causato alcune ferite alla collega”.

Anche nel caso di Antonella Alba l’episodio non ha avuto peggiori conseguenze grazie alla presenza delle forze dell’ordine che sono intervenute.