Il giro dei falsi invalidi: zoppicanti o in sedia a rotelle, ma in realtà camminano benissimo

Da una parte abbiamo i clienti, chiamiamoli così, dall’altra un medico legale che ha chiesto mazzette tra i 500 e i 2mila euro per far spalleggiare i falsi invalidi. Ovvero ottenere il riconoscimento di invalidità civile a persone che non avevano i requisiti. Tramite false certificazioni e raggiri il medico, interdetto dallo svolgimento della professione medica per 12 mesi, ha fatto ottenere assegni pensionistici. Ma anche indennità di accompagnamento, attestazioni di invalidità a persone sprovviste dei requisiti sanitari. Per i “pazienti” beneficiari delle indennità è scattato il sequestro per equivalente delle somme di denaro erogate

In giro non da poco

Almeno 15 le truffe scoperte e documentate da Nas dei carabinieri di Ragusa. Il professionista, e almeno una decina di altri medici, sono indagati per corruzione, falsità ideologica, falsità materiale, truffa in danni dello Stato. L’operazione denominata “Argante”, il malato immaginario di Moliere, è durata circa due anni. Le consulenze si sono svolte presso lo studio del medico: “100 euro per il certificato introduttivo, da 500 a 2mila euro a iter concluso”. Il medico ha procacciato lui stesso i clienti o per lui lo avrebbero fatto anche altri “soggetti estranei all’ambiente sanitario”.

Falsi invalidi che camminano

I militari avrebbero osservato alcuni “furbetti” nelle fasi della visita Inps, dove apparivano “annaspanti, zoppicanti, o spinti da un familiare sulla sedia a rotelle, ausilio favorito dallo stesso medico” mentre nella vita di tutti i giorni li avrebbero visti andare a fare la spesa, guidare l’automobile senza alcuna difficoltà, portare a spasso il cane.

