Trovati resti umani lungo un torrente. Accade a Casalvecchio Siculo in provincia di Messina. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni escursionisti la mattina di ieri, mercoledì 21 dicembre, lungo il torrente Agrò. Ad essere stati notati lungo il cammino sono brandelli di vestiti e ossa appartenenti ad una persona.

Resti umani trovati lungo il torrente Agrò in provincia di Messina

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di S. Alessio. I militari dell’Arma si sono messi subito al lavoro per recuperare i resti. Ora bisogherà dare un nome a quelle ossa umane, operazione non affatto semplice viste le condizioni in cui sono state trovate. A quanto pare infatti, la persona potrebbe essere deceduta diversi anni fa. La prima cosa che si è quindi fatta è cercare segnalazioni di persone scomparse. Ma dai comuni della zona, almeno per ora, non ci sono riscontri.

I resti al Policlinico di Messina per essere esaminati

I resti sono ora al Policlinico di Messina per essere esaminati. A disporlo è stata la Procura che sta indagando sul ritrovamento. Il Ris è al lavoro per tentare di risalire alle cause del decesso. Si tratta anche questo di un dettaglio non di poco conto.

Forse dovresti anche sapere che…