Il mistero del crocifisso scomparso e poi riapparso con il cartello “sono tornato!”

E’ mistero intorno al crocifisso presente a Torino nella sala del consiglio comunale. Nei giorni scorsi è stata era stata notata la sua scomparsa, ma oggi il crocifisso è riapparso al suo posto con tanto di cartello ”Sono tornato!”.

A segnalare la sparizione del crocifisso, con un post ironico sui social, era stato per primo Silvio Viale, radicale, esponente di Più Europa, capogruppo di lista civica per Torino, che da tempo ne chiedeva la rimozione. “So tutto – scriveva – e confesso. Una notte mi è apparso il Cristo piangente di Stupinigi, preoccupato di non potere andare a Betlemme per gli impegni d’ufficio. Lo stesso, la notte dopo, il Cristo del Crocifisso in Sala Rossa. Non potevo fare nulla per il Cristo di Nichelino (il riferimento è a una statua che secondo alcuni fedeli piange – ndr) che la Curia ha poi portato via, ma potevo fare qualcosa per il Cristo in Sala Rossa. Cosi l’ho aiutato”.

Il crocifisso scomparso per 10 giorni

Non so, se e quando ritornerà dopo la visita dei Magi, ma nel frattempo propongo una riflessione sull’opportunità della sua presenza, in nome del supremo principio di laicità dello Stato, non sono più disposto ad accettare l’esposizione del crocifisso nella sala che rappresenta tutti i torinesi, qualunque sia il loro livello di fede in una religione o non ci sia affatto”. L’assenza, secondo Viale, perdurava dal 12 dicembre ma “nessuno se ne era accorto”. Oggi però il consigliere ha verificato che il crocifisso era di nuovo al suo posto con tanto di cartello scherzoso.

