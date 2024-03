Il nuovo codice della strada fa già discutere. Alcune novità del DDL approvato dalla Camera bocciate da opposizione e associazioni

Nuovo codice della strada e vecchie polemiche. Le nuove regole fanno già discutere. Dure le Associazioni e l’opposizione: “Così si torna indietro”.

Le associazioni divise

Le associazioni delle vittime di incidenti stradali sono tutt’altro che soddisfatte. Parlano apertamente di “giornata triste” perché la velocità – prima causa di morte tra i giovani – non è’stata adeguatamente affrontata. Dicono Paola Pozzi e Angela Bedoni, genitori di Lucia, investita e uccisa a 17 anni lo scorso Natale nel Milanese: “Bene su alcol, droga, monopattini e telefonino; male su velocità, ciclabilità e tutela delle strade urbane”.

Anche il Codacons promuove solo a metà il nuovo codice: “Ok alla stretta sugli autovelox, usati da molti Comuni per fare cassa, e alle regole sui monopattini. Ma senza veri controlli sulle strade, sarà inutile qualsiasi misura di inasprimento delle sanzioni”.

È il caso di ricordare che le modifiche al codice della strada hanno ricevuto l’ok della Camera. Ora il testo passa al Senato ed entrerà in vigore prima dell’estate.

Le principali novità

Cellulari

E’ prevista una stretta: ritiro della patente da 15 a 60 giorni e una multa fino 1.697 euro. Sanzione a 2.588 euro per i recidivi.

Alcol

Tolleranza zero. È prevista una multa e una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Ma per chi ha un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi è previsto l’arresto fino a 6 mesi e una ammenda da 800 a 3.200 euro.

Droga alla guida

Sempre tolleranza zero per chi risultasse positivo ai test anche senza una evidente alterazione psico-fisica. Prevista la revoca della patente.

Supercar

I neo patentati potranno guidare auto potenti non dopo un anno come adesso ma dopo 3 anni. La potenza dei veicoli subito utilizzabili sale però da 70kw a 105kw e da 55 a 75 in base al motore ( termico, elettrico, ibrido).

Monopattini

Diventano obbligatori casco, targa, assicurazione, frecce e freno. Multa da 100 a 400 euro per chi circola senza documenti, da 200 a 800 euro in assenza dei dispositivi.