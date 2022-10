il prof e la relazione con alunna 17enne, non potrà più insegnare. Lui diceva: "La madre sapeva"

Non potrà più insegnare il prof che anni fa ebbe una relazione con una sua alunna di 17 anni: così ha deciso la Cassazione. In aula il prof ha sostenuto che era tutto vero e che la madre della studentessa 17enne era consapevole che sua figlia avesse una relazione con un suo professore. Inoltre il prof ha sempre sostenuto che la ragazza fosse pienamente consenziente e che ricambiasse i suoi sentimenti. Questa tesi, ripetuta davanti al Tribunale, poi di fronte alla Corte d’Appello e in Cassazione, è stata sempre giudicata inconsistente e smontata. Per il docente, all’epoca in servizio in una scuola superiore della periferia di Milano, è stata infine confermata la destituzione dal servizio.

Il prof non potrà più insegnare

Il prof non potrà avere in futuro alcun accesso al mondo della scuola, in nessuna posizione, né a qualsiasi altra forma di pubblico impiego. La sentenza della Cassazione che conferma la destituzione pubblicata lo scorso 20 ottobre e a darne notizia sono oggi Il Giorno e il Corriere della Sera. Il provvedimento disciplinare del ministero dell’Istruzione con il quale il docente era stato allontanato per sempre dall’insegnamento risale al 14 maggio del 2018.

Cosa hanno detto i giudici

Ma il professore aveva fatto ricorso in Tribunale contro questa decisione. I giudici hanno però spiegato e argomentato che “il disvalore delle condotte emergeva in tutta la sua gravità considerando, da un lato, il ruolo di responsabilità e la funzione educativa assegnati al docente e, dall’altro, il fatto che gli studenti a lui affidati attraversavano un’età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale”. La relazione con la studentessa è stata ritenuta (con la conferma dei motivi della destituzione) “una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa”.

