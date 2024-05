Il sindaco di Corte Palasio trovato impiccato in Municipio

Il sindaco di Corte Palasio, Claudio Manara, mercoledì sera si è tolto la vita impiccandosi nella sede municipale del Comune che amministrava. Il politico, 67 anni, in carica da maggio 2019 a guida della lista civica “Aria nuova”, era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio. Tuttavia, ieri sera, non essendo rincasato, i familiari hanno lanciato l’allarme. Proprio ieri il sindaco aveva tenuto un’assemblea per illustrare il bilancio del mandato appena concluso e annunciare le linee del nuovo programma, in una serata che aveva visto toni molto accesi tra diversi residenti.

Sconvolta l’intera comunità, che ricorda come, solo nel giugno del 2022, l’ex sindaco Pierangelo Repanati, 57 anni, fu a sua volta trovato morto nella propria abitazione, anche in quel caso in circostanze che furono oggetto d’indagine da parte della Procura della Repubblica di Lodi.