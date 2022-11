Il sindaco di Paderno Ponchielli (Cremona) si paga la patente per guidare lo scuolabus

Il sindaco si paga la patente per guidare lo scuolabus. Cristiano Strinati, primo cittadino di Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona, si è pagato di tasca propria il corso teorico e quello pratico per conseguire la patente D. Così potrà guidare lo scuolabus del Comune nelle situazioni di emergenza, sostituendo il dipendente che per malattia o per altre ragioni non potesse timbrare il cartellino.

Le parole del sindaco

“Il nostro autista – spiega Strinati – è padre di tre bambini piccoli ed è già capitato che dovesse rimanere a casa; in quella occasione sarebbe stato utile contare su una persona disponibile per garantire il servizio, quindi ho pensato bene di conseguire la patente in modo da poter guidare lo scuolabus in caso di necessità”.

Al volante nella sua Paderno ma, sempre in caso di necessita, anche per il vicino Comune di Annicco. “Abbiamo una convenzione in base alla quale noi mandiamo i nostri bambini a frequentare le elementari ad Annicco e loro ci mandano i ragazzi delle medie. Questo accordo – continua il sindaco – necessita del servizio di trasporto per garantire l’interscambio degli studenti e comunque è un servizio importante che garantiamo anche al grest della parrocchia. Allora, ecco, se servisse sono pronto”.