Il trattore è troppo carico e si ribalta: morto un anziano agricoltore

Un anziano agricoltore è morto travolto dal suo trattore nelle campagne di Frigento, in provincia di Avellino. Secondo le prime notizie, l’uomo era andato a prendere la legna in un terreno di sua proprietà, quando il mezzo si è ribaltato probabilmente a causa dell’eccessivo carico. L’incidente in località Pagliara. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, un’ambulanza del 118 e i carabinieri. Quando i soccorritori sono arrivati l’uomo era già morto, troppo gravi le lesioni riportate.

