Il “Tripadvisor” dei negozi no-vax nella chat Telegram. Una vera e propria catena di negozi, un franchising spontaneo no-vax. Una rete online di informazioni e supporto, la garanzia di un porto sicuro per i sedicenti “discriminati”.

E del resto business is business e anche il no-vax più irriducibile mangia, beve, acquista… Una chat su Telegram organizza capillarmente l’offerta di beni e servizi per i non vaccinati. Si tratta pur sempre di una fetta di mercato, di un target appetito.

Il “Tripadvisor” dei negozi no-vax nella chat Telegram

Spot e biglietto da visita dell’esercente, talvolta no-vax più spesso commercialmente opportunista, è semplice: “Qui non si chiede l’odioso Green Pass”. La chat funziona come promemoria e agenda degli indirizzi dove il Green Pass è considerato un cedimento totalitario alla volontà della maggioranza prevaricatrice.

Nell’isola dei diritti rivendicati ci si aiuta, ci si guarda le spalle a vicenda, si offrono consigli utili per la sopravvivenza nel regno del nemico vaccinato. Tutto alla luce del sole, sottolinea Nicola Pinna su Il Messaggero dopo aver passato in rassegna un bel po’ di messaggi.

“Promuovere la propria attività in questo sito non è illegale”, e tanto basta. C’è anche l’edicolante vaccinata che vuol attirare anche quel pezzo di lettori renitenti alla vaccinazione. E chi si premura di offrire una valida copertura (finti controlli al telefonino), “così pure gli spioni si tappano la bocca”.