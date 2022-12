Ilaria Rimoldi, licenziata per delle semplici foto sexy: come quelle degli spot di intimo

Di giorno lavorava come hostess nel parco divertimenti, accompagnando bimbi e famiglie. Di sera, nel privato, pubblicava foto e video sulla piattaforma per adulti Onlyfans. Non foto hard, ma foto in pose sexy, in lingerie. un po’ come quelle che si vedono in tutti gli spot di biancheria intima femminile. Però, secondo la società che gestisce il parco divertimenti, questi due ruoli non possono stare insieme. Ilaria Rimoldi, 25 anni, veronese, in questi anni aveva iniziato a ”promuoversi” sui siti e reti tv di mezza Italia. Raccontando la sua storia di ragazza che, pur lavorando in un grande parco divertimenti, era ”costretta” a mostrarsi in bikini su Onlyfans per arrotondare lo stipendio.

Licenziata per le foto sexy

Pubblicità indiretta che, evidentemente, l’azienda non ha gradito. Così in estate ha convocato la dipendente per un colloquio in direzione del personale. E qui le è stato ricordato che vi sono regole chiare: dipendenti e collaboratori sono invitati “per le proprie attività digital, a evitare l’utilizzo improprio dei loghi o delle immagini dell’azienda, non in linea con la vocazione familiare del Parco divertimenti”. Nei contenuti di Ilaria su Onlyfans non c’erano loghi o immagini del Parco. Ma capitava che alcuni visitatori, avendola vista in tv, la riconoscessero al parco. La stessa ragazza aveva confermato che dopo essere diventata un volto noto, gli affari sulla piattaforma per adulti erano decollati: “con 5 minuti riesco ad arrivare anche a 56 dollari per una foto“. “l mio stipendio era di circa mille euro – ha raccontato – e mi serviva un’entrata in più: tra affitto, auto, spesa e bollette, facevo fatica ad arrivare a fine-mese”.

Niente rinnovo del contratto

Ilaria Rimoldi (che aveva lavorato già due stagioni nella struttura) ha proseguito il suo lavoro. Poi il 27 novembre non le è stato rinnovato il contratto, ed è stata lasciata a casa. Dalla società filtra, peraltro, che lei stessa non ha mai chiesto di rinnovare il contratto. “Nel caso specifico – ha spiegato la società – si è trattato di cessazione di un contratto stagionale a tempo determinato (Ccnl industria turistica) alla naturale scadenza dello stesso, fissata fin dall’inizio al 27 novembre 2022”.

