Iliad down, città dove non funziona: connessione internet, chiamate, messaggi, sito internet fuori uso (21 gennaio 2021)

Il 21 gennaio 2021 molti clienti di Iliad si sono svegliati con una spiacevole sorpresa.

Il loro operatore non funzionava, era fuori uso sia internet che le altre funzioni del cellulare (chiamate e messaggi).

Questi clienti non hanno potuto contattare il servizio clienti di Iliad perché non potevano effettuare chiamate o connettersi in internet.

Quindi questi clienti hanno usato il loro computer per cercare di comunicare con Iliad attraverso il sito internet dell’operatore telefonico ma anche questo era fuori uso.

Di conseguenza, sono rimasti senza notizie finché non hanno consultato dal loro pc i siti internet o i social network.

Infatti molti organi di stampa hanno riportato la notizia di Iliad down. Non solo, molti clienti hanno espresso la loro frustrazione sui social network.

Dando un’occhiata ai social, sono stati segnalati problemi nelle seguenti città: Napoli, Roma, Milano, Bologna, Venezia e Torino.

Quindi è una problematica che riguarda clienti di ogni zona d’Italia (nord, centro e sud).

Solitamente, quando l’operatore telefonico non funziona, la prima cosa da fare è spegnere e riaccendere il cellulare.

Perché alcune volte capita che il cellulare si impalla quando è acceso da troppe ore. E ci sono diversi utenti che non lo spengono mai.

Infatti, appena è scarico, lo attaccano alla corrente per ricaricarlo senza spegnerlo.

Ma questa tattica funziona quando appunto il cellulare è impallato. Non ha efficacia quando il problema è causato dall’operatore stesso.

Al momento, Iliad non ha fornito alcuna spiegazione tramite i canali social ma sono attese repliche nelle prossime ore.