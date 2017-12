PIOVE DI SACCO – “Andare a farvi visitare anche se il medico fosse un ginecologo uomo. Se si trascura la salute e così facendo si danneggia il bambino che si porta in grembo, se ne risponde ad Allah”. A pronunciare queste parole è Layachi Kamel, l’imam delle Comunità islamiche del Veneto. L’uomo è da anni impegnato sul fronte del dialogo: si spiega così l’invito rivolto alle donne musulmane a integrarsi, adeguandosi alle leggi e all’organizzazione delle strutture sanitarie del paese in cui vivono, in questo caso l’Italia, anche quando le leggi all’apparenza sembrano andare contro alle leggi dell’islam.

