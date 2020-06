ROMA – La scritta “economista” sul suo seguito profilo Instagram è scomparsa. E lei stessa si è ritrovata a fare un video in cui spiega che no, in effetti non è laureata in economia. Iman Boulahrajane, nota con il nome di Imen Jane, negli ultimi mesi era diventata popolare per le sue lezioni d’economia in 15 secondi.

Moltissime, su Instagram, le immagini che la ritraggono insieme ad economisti e politici, da Carlo Cottarelli a Federica Mogherini, da Sergio Mattarella a Beppe Sala.

Ospite in tv era stata talvolta definita giornalista, come se alla fine questo fosse un titolo che si può affibbiare a chiunque abbia qualcosa da dire.

In questi giorni, l’ammissione. “Sono completamente scomparsa in questi mesi pesantissimi e concitati, nell’ultimo anno e mezzo ho fatto esperienze incredibili. Tutto questo porta via tempo e risorse, anche per gli studi”, ha spiegato in un video postato su Instagram e rilanciato da Repubblica.

“Passerei le giornate a studiare e leggere economia, ma ho seguito gli stimoli mettendo da parte l’università. Mi capita di guardarmi indietro e di chiedermi cosa sarebbe successo ‘se avessi fatto questo'”.

“Una serie di cose nel bene e nel male mi hanno portato ad essere quello che sono, ognuno sceglie il proprio ritmo e il proprio percorso. A 25 anni ci sono persone che hanno messo su famiglia e hanno fatto il giro del mondo, c’è anche chi è casa con i suoi a pensare a quale azienda sceglierà. Ci sono casi eccellenti come Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Bill Gates hanno lasciato gli studi per seguire la loro passione”, prosegue.

“Continuerò a fare, continuerò a studiare. Se perseguire l’obiettivo bisogna rinunciare a tutto, così sia. Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso dalle mie scelte di vita”.

Chi è Imen Jane, all’anagrafe Iman Boulahrajane

Nata nel 1995 da genitori marocchini e cresciuta in provincia di Varese, l’influencer era stata accusata da Dagospia di non essere laureata.

Il sito di Roberto D’Agostino aveva pubblicato la visura camerale dell’azienda Will Italia, nella quale la influencer svolgeva il ruolo di socio insieme ad Alessandro Tommasi.

Qui si legge che il titolo di studio della giovane è una laurea in Economia e amministrazione delle imprese conseguita nel 2017 presso l’Università degli studi di Milano Bicocca.

Ma in quell’università, spiega Repubblica, Imen Jane è iscritta ma non si è ancora laureata.

Ricorda Repubblica che durante una intervista la giovane aveva risposto alla domanda: “Una laurea in economia alla Bicocca e poi la notorietà, come è passata dallo studio agli studi televisivi?” senza smentire il suo titolo di studio.

“Non sono stata in grado di dire a Repubblica che non ero laureata, se lo avessi detto a voi lo avrei dovuto dire a tutti”, ha poi spiegato dopo la pubblicazione di Dagospia. (Fonti: Dagospia, Repubblica, Instagram)