Imola (Bologna), tamponato da un’auto: morto motociclista 41enne

Un uomo di 41 anni è morto in un incidente stradale nella notte a Imola (Bologna), tamponato da un’auto mentre era in sella alla propria moto. E’ successo poco dopo le 3 in viale D’Agostino, zona Pedagna. Dalle prime ricostruzioni l’auto, guidata da un 24enne, stava procedendo nella stessa direzione quando ha colpito la moto, sbalzando la vittima. Inutile l’intervento del 118. Per gli accertamenti procedono i carabinieri e sono in corso verifiche sulla dinamica dello schianto e sulla posizione dell’automobilista, che ha avuto ferite lievi.

