BOLOGNA – Un cadavere è stato trovato nella discarica dei rifiuti in località Tre Monti a Imola, in provincia di Bologna. L’uomo, un nordafricano, presentava tumefazioni sul corpo ma non è chiaro se siano state inferte pre o post mortem. Al momento l’identità della vittima è da confermare e la Procura ha disposto l’autopsia sul cadavere.

A trovare il corpo senza vita del nordafricano è stato uno degli addetti della discarica, che ha dato subito l’allarme. Il corpo è stato trovato in una zona dove si può accedere solo con camion dei rifiuti, motivo per cui gli investigatori ritengono che la vittima sia finita in uno dei mezzi e che il corpo sia stato scaricato in un secondo momento.

L’uomo aveva con sé i documenti, ma l’identificazione deve ancora essere confermata. Le ipotesi del reato sono di occultamento di cadavere, ma eventuali altri reati potrebbero essere ipotizzati nelle prossime ore. Bisognerà capire se le tumefazioni sul corpo, trasportato presumibilmente su un camion dotato di macchina compattatrice, siano pre o post mortem. E’ stata fatta una prima ispezione cadaverica dal medico legale, che non avrebbe sciolto i dubbi, e verrà disposta l’autopsia.