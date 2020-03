ROMA – Mistero a Imola: il corpo senza vita di una donna di origine romena sui 50 anni è stato trovato dal marito nella loro abitazione in via Caterina Sforza, in pieno centro della cittadina in provincia di Bologna. In questi minuti sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri e degli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche per chiarire le cause del decesso.

Il marito, 52 anni anche lui di nazionalità romena, dopo avere scoperto il corpo della moglie ha subito chiamato il 118. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.

La donna lavorava come badante. Il marito, interrogato in questi minuti dal pm di turno Massimiliano Rossi e dai carabinieri in caserma, faceva il falegname. A quanto si apprende, intorno alle 4.30 di questa mattina, l’uomo avrebbe chiamato il 118 e avrebbe riferito agli operatori che la moglie non si sentiva bene.

Mentre il marito è sotto interrogatorio, secondo quanto si apprende, una vicina di casa della coppia, che abita al piano di sopra, avrebbe riferito di avere sentito, nelle prime ore di questa mattina, urla e rumori forti provenire dall’appartamento sottostante, come era già accaduto anche in passato. La coppia abita al piano terra di un complesso residenziale che fa parte dell’ex convento dell’Annunziata in pieno centro.