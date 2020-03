ROMA – Il marito della donna trovata morta nella sua casa di Imola la mattina del 7 marzo è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo ha allertato i soccorsi intorno alle 4 del mattino dicendo che la mogie non respirava più, ma giunti sul posto i carabinieri hanno notato delle ecchimosi sul corpo della vittima e hanno sospettato dell’uomo, che si è dichiarato estraneo ai fatti.

Secondo quanto ricostruito, nelle prime ore del mattino di sabato grida sono giunte dall’appartamento di via Caterina Sforza nel centro di Imola, avvertite anche da una vicina. Spesso marito e moglie discutevano animatamente e non è scattato alcun allarme.

Poi intorno alle 4 del mattino Ioan Pascalau, che lavora come falegname in città, ha chiamato il 118 chiedendo aiuto per la moglie e sostenendo che non respirava più. Subito sono arrivati i soccorsi, ma la moglie che aveva 50 anni era già morta. Il medico ha constatato che sul corpo della donna c’erano diverse ecchimosi e così ha allertato i carabinieri.

Una volta giunti sul posto ed effettuati i rilievi del caso, i militari hanno iniziato a indagare per omicidio e hanno interrogato Pascalau come unico sospettato. Il pm di turno ha quindi interrogato il falegname in presenza del suo avvocato. Al termine dell’interrogatorio il magistrato ha emesso un fermo di indiziato di delitto per omicidio nei confronti del 52enne, che è stato accompagnato alla Dozza.

L’uomo però si dichiara estraneo ai fatti. A riferirlo all’ANSA è stato l’avvocato Ercole Cavarretta, difensore di Pascalau. Il falegname sostiene infatti che la moglie abbia avuto un malore. Dai sopralluoghi eseguiti fino ad ora nell’appartamento, non sono stati rinvenuti oggetti che potrebbero avere provocato le ecchimosi scoperte sul corpo della 50enne, tanto che si ipotizzerebbe che sia stata colpita a mani nude.

Una vicina di casa della coppia ha riferito di avere sentito, la sera di venerdì, urla e rumori provenire dall’appartamento della famiglia romena, in Italia già da diversi anni. Per chiarire le cause della morte della donna verrà disposta l’autopsia. L’udienza per convalida del fermo per il falegname potrebbe essere già lunedì.

(Fonte ANSA)