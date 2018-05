BOLOGNA – Una intera classe è stata sospesa dopo aver rivolto insulti omofobi al proprio insegnante in una scuola superiore di Imola, in provincia di Bologna. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La conferma della sospensione è arrivata dall’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna. Al momento non è chiaro per quanto tempo durerà la sospensione, decisa dalla preside Vanna Monducci.

Degli insulti ha dato notizia ieri il sito Gaynews.it, testata diretta da Franco Grillini, pubblicando una lettera di un amico dell’insegnante. La sospensione con obbligo di frequenza, ha scritto il Resto del Carlino, è stata decisa perché la dirigente ha giudicato i ragazzi ‘reticenti’ nell’identificare i responsabili, a quanto pare quattro ragazzi, uno dei quali avrebbe scritto sulla lavagna gli insulti.

I quattro ragazzi identificati come responsabili di comportamento omofobo ai danni di un professore di un istituto professionale hanno avuto sospensioni tra i 7 e i 14 giorni e dovranno fare lavori socialmente utili. I quattro minorenni avrebbero avuto comportamenti diversi fra loro, ma tutti riconducibili allo stesso ambito.

I fatti sono del 16 maggio, quando sulla lavagna dell’aula furono fatte scritte e disegni ingiuriosi verso l’insegnante, durante l’intervallo. La sospensione per tutta la classe del primo anno, con obbligo di frequenza, è durata tre giorni, ed era stata decisa “per omertà – spiega la preside – perché nessuno si era voluto assumere la responsabilità”. Della vicenda è stata informata l’autorità scolastica.