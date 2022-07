Imperia, a fuoco yacht di 10 metri. In salvo il comandante di nazionalità francese

E’ uno yacht lungo circa 10 metri l’imbarcazione andata in fiamme nel pomeriggio di oggi, martedì 12 luglio, a circa un miglio al largo della costa tra Ospedaletti e Bordighera (Imperia).

L’unica persona a bordo, il comandante, è stata tratta in salvo dalla motovedetta della Guardia Costiera “Cp 715”, partita da Sanremo con il supporto della “2110”. A quanto risulta il comandante non avrebbe riportato serie ferite. C’è il rischio che l’imbarcazione affondi. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.

Le prime notizie

Solo il comandante, di nazionalità francese, era a bordo della barca bruciata nel pomeriggio davanti alla costa ligure. La conferma è arrivata dai soccorritori che hanno tratto in salvo l’uomo e lo hanno portato a terra nel porto di Sanremo. Una volta in banchina il comandante è stato assistito dai medici che gli hanno somministrato dell’ossigeno a scopo precauzionale per un principio di intossicazione. Le sue condizioni comunque sono buone.

Le cause dell’incidente

Accertamenti sono in corso per ricostruire le cause dell’incidente. L’uomo ha raccontato che a bordo è scoppiato un incendio e lui ha fatto appena in tempo a lanciare l’allarme e a gettarsi in acqua. L’imbarcazione, di 17 metri (e non dieci come era stato riferito) era in navigazione da Genova verso Nizza. A seguito del rogo è affondata. Ancora imprecisate le cause dell’incendio. Al momento si sa, che il proprietario è un francese. La motovedetta Cp 715 della Guardia Costiera di Sanremo che ha tratto in salvo il naufrago si trovava già al largo in un servizio di controllo del litorale.