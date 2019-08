IMPERIA – Tragedia sfiorata questa mattina, 27 agosto, sulla A10 tra Arma di Taggia e Sanremo, in provincia di Imperia. Un 79enne di Mondovì ha imboccato contromano l’autostrada in un’area di servizio all’altezza di Bordighera, causando un maxi tamponamento nella galleria San Bartolomeo. Cinque i feriti, compreso lo stesso anziano automobilista.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Imperia, l’auto che percorreva la A10 contromano, avrebbe urtato un’altra vettura e un mezzo pesante, per poi andare a schiantarsi contro una terza auto, un furgone e un autoarticolato. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Per l’anziano, che sarà sottoposto agli esami di rito per accertare se avesse assunto alcol, farmaci o droghe, è scattata l’immediata revoca della patente ed il sequestro dell’auto. Inoltre rischia una multa tra i 2 mila e gli 8 mila euro.

Per cause in fase di accertamento, sembra che l’anziano, proprietario di una seconda casa a Ceriale (Savona), volesse tornare a Mondovì. Giunto al casello di Bordighera, a pochi chilometri dalla Francia, dopo una breve sosta ed essersi reso conto di aver sbagliato strada, è uscito dall’area di servizio, imboccando la carreggiata contromano. I poliziotti della stradale, che stanno accertando l’accaduto, lo hanno trovato in stato confusionale. (fonte ANSA – AGI)