In coda sulla A1 giocano si mettono a giocare a calcio, giovane viene investito

Si mettono a giocare a calcio in autostrada sull’A1, in mezzo alle vetture in coda, e un’auto in transito sulla corsia d’emergenza travolge uno di loro, che finisce all’ospedale in condizioni non preoccupanti. L’incidente è accaduto ieri a mezzogiorno lungo l’autostrada A1, esattamente al confine tra i territori di Modena e Reggio Emilia. A riportare la dinamica dei fatti è il Resto del Carlino.

Il giocane investito sulla A1

Protagonista del fatto un gruppo di quattro giovani svizzeri ed un connazionale, il conducente. I giovani hanno deciso di scendere dall’auto e di mettersi a giocare a calcio quando stavano attendendo in auto. Poiché più avanti, al chilometro 140+200 in direzione Milano, un camion frigo pieno di medicinali aveva preso fuoco. L’automobilista che ha travolto uno dei quattro svizzeri, ha cercato eludere la stessa coda ed imboccato la corsia d’emergenza. Lì dove, appunto, ha investito uno dei giovani connazionali, che per l’urto è sbalzato in avanti finendo contro un’altra vettura.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Modena Nord ed il 118. Nei confronti dei quattro sarà elevata una sanzione per l’abbandono dell’auto e per non aver indossato il giubbotto catarifrangente. All’automobilista, invece, 400 euro per essersi spostato sulla corsia d’emergenza e dieci punti in meno sulla patente, che gli sarà ritirata. Rischia, infine, una denuncia per lesioni da parte del ragazzo investito.