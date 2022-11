In due sul monopattino, 16enne cade e sbatte la testa: è in coma (foto Ansa)

E’ in coma nel reparto di terapia intensiva un ragazzo di 16 anni che nella notte tra lunedì e martedì è caduto mentre con un amico era su un monopattino in viale Bianca Maria a Milano.

Il 16enne, dopo essere caduto, ha battuto la testa sull’asfalto. Da quanto è stato riferito l’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 3. All’arrivo dell’ambulanza le condizioni del 16enne sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico.

Le prime notizie sull’incidente

Da quanto si è saputo, il 16enne era sul monopattino assieme a un amico il quale è rimasto illeso. I due, non si sa se avevano bevuto, si sarebbero sbilanciati per poi cadere a terra. Dagli accertamenti, inoltre, risulta che nell’incidente non sono state coinvolte altre auto o altri mezzi. Infine, non è stata rilevata alcuna anomalia del manto stradale.

